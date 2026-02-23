Najlepsze restauracje azjatyckie w Bydgoszczy. TOP 10 knajpek z orientalnymi smakami

Najlepsza restauracja azjatycka w Bydgoszczy - LISTA
Kiedy ogarnia nas ochota na podróż kulinarną, pełną intensywnych smaków i aromatów, często szukamy miejsca, które przeniesie nas w egzotyczne zakątki Azji. Czy to weekendowy obiad z rodziną, kolacja z przyjaciółmi, czy randka, która ma zaskoczyć – różnorodność kuchni azjatyckiej, od delikatnego sushi, przez sycący ramen, po pikantne dania z woka, zawsze znajdzie swoich amatorów. W takich chwilach wielu zadaje sobie pytanie o to, gdzie znaleźć najlepszą restaurację azjatycką w Bydgoszczy, która spełni wszystkie oczekiwania. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 lokali, które cieszą się największym uznaniem wśród mieszkańców i gości miasta, oferując autentyczne smaki i niezapomniane kulinarne wrażenia.
- sansun
- Adres: Jezuicka 3, 85-120 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Tutaj sprzedają szczęście Uwielbiam z narzeczonym ramen i chcieliśmy spróbować jak wypadnie Sansun przy innych lokalach.Opinie zachęcały;i ja już od razu mogę zapewnić,że jakość i smak dań jest na najwyższym poziomie Lokal nieduży,ale ma klimat.Czasem trzeba czekać na stolik,w weekend/święta polecam robić rezerwację. Miła i pomocna obsługa.Właścicielka z resztą kucharzy zawsze wita i żegna klienta z uśmiechem. Jedzenie jest przepyszneMenu jest nieduże,ale uważam,że to plus.Dania prawdziwe,bez udziwnień.Esencjonalne buliony,ostrość raczej dopasowana pod europejskie języki.Ale wołowina i boczek chashu to mistrzostwoKruche i delikatne.Miałam dwa podejścia do wołowiny,w Kokku-dramat i TAKO Sushi-podeszwa.Możliwe,że miałam akurat pecha. Dopiero w Sansun odczarowali mi mięso Dziś jedliśmy Kimchi Ramen i Czarny Chashu Ramen.Pyszne Smakowało nam również Ramen z Miso i kurczakiem oraz Ramen z wołowym. Polecam"
- noto ramen
- Adres: pl. Kościeleckich 5, 85-033 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "UwielbiamPrzepyszne ramen Świetny tantanmen-kremowy,trochę pikantny i jadałam jeszcze wersję z klarownym,aromatycznym bulionem i kurczakiem,ale ostatnio zaszły zmiany i zniknął z menu. Obsługa profesjonalna,miła i pomocna. Można iść w ciemno,doradzą w wyborze Dania szybko wychodzą z kuchni. Wszystko mega smaczne"
- Shrimp Bistro
- Adres: Jatki 9, 85-110 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Nowość w Bydgoszczy. Oczywiście tradycyjnie kuchnia azjatycka w polskim wydaniu . Lokal przestronny, menu ogromne, zamawiasz i sam odbierasz pri barze , ceny normalne . Obsługa raczej nieśmiała . Na śniadanie zjadłem małe PHO z wołowiną i sajgonki. Wszystko w polskich standardach , bez niespodzianek."
- KOKKU Fusion Bistro
- Adres: Długa 46, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Lokal dla miłośników krewetek i innych specjałów kuchni azjatyckiej choć nie tylko. Weszliśmy na wczesny obiad i wróciliśmy na kolację . Przesympatyczna obsługa. Zainteresowana wrażeniami klientów, słuchająca opinii. Krewetki z grilla Mega!, krewetki w sosie mango odjazdowe, krewetki z borowikami WOW! nie zawiedliśmy się na kalmarach i tom yum...oczywiście z krewetkami"
- LAN - Wok & Café
- Adres: Jagiellońska 57, 85-097 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie przepyszne, makaron udon z wołowiną przepyszny tak samo z krewetkami herbatka rozgrzewająca bardzo dobra. Zupa won ton przepyszna i herbatka kwiatowa smaczna. Wystrój lokalu klimatyczny. Co do obsługi to kelnerkę trzeba było samemu zawołać, nie podała na początku sztućców ale w lokalu było sporo osób."
- NEW CHINA TOWN: Restauracja WOK - SUSHI - TAJSKI HOTPOT & KOREAN BBQ
- Adres: Niedźwiedzia 11, 85-103 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Ciekawe miejsce na mapie Bydgoszczy. Możliwość skosztowania klasycznego azjatyckiego grilla lub hot potu. Na miejscu jadłam parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Dania starannie przygotowane, smaczne, lekko pikantne. Warto odwiedzić tą restaurację i skosztować pysznych orientalnych smaków. Edit: kolejne wizyty za mną i zawsze było smacznie :) Byłem tu pierwszy raz a przyciągnął mnie hot pot i skorzystałem z rezerwacji stolika. Przyszedłem pieszo tak więc o parkingu się nie wypowiadam. Wielu narzekało w swoich postach na obsługę, ja nie miałem takich przygód - wszystko sprawnie i z uśmiechem. Co do potrawy to wszystko ok poza brakiem możliwości skomponowania własnego sosu co akurat lubię - ale rozumiem, tu hot pot jest jednym z wielu serwowanych dań a nie motywem przewodnim restauracji."
- VIỆT-QUÁN
- Adres: Fordońska 135, 85-739 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie od Dawna bardzo dobre. Szkoda tylko że nie można zapłacić kartą. Nad czystością lokalu muszą jeszcze popracować."
- NEW CHINA TOWN Bistro WOK & SUSHI
- Adres: Teofila Magdzińskiego 4, 85-111 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz byliśmy w tej restauracji. Bardzo podobało mi sie to że nie trzeba rezerwować stolików tylko można wejść z ulicy i dobrze zjeść. Na miejscu dostepny parking. Zamówiliśmy 5 dań na 3 osoby,żeby posmakować kilku rzeczy. Wszystko nam smakowało wiec na pewno wrócimy spróbować reszty dań. Cena za wszystkie dania to 263 plus napiwek. Ceny dań nie są aż tak duże ale też nie małe. Porcje dość duże. Wystrój bardzo ładny, bylam mile zaskoczona patrząc na inne chińskie restauracje, bylo bardzo czysto."
- Thai - Asian Kitchen
- Adres: Józefa Twardzickiego 8A, 85-791 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- NEW CHINATOWN: Restauracja WOK - SUSHI - TAJSKI HOTPOT & KOREAN BBQ
- Adres: Łęczycka 9, 85-737 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Fajnie, duże porcje poke, ciekawe lemoniady, przyjemna obsługa i duży wybór. Dla wszystkich wynoszą ryżowe chipsy"