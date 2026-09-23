Nie żyje młoda bydgoska radna. Miała zaledwie 34 lata!

Przedstawiciele lokalnego samorządu poinformowali o tragedii za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek” – przekazano na oficjalnym profilu Rady Miasta Bydgoszczy.

Katarzyna Zaczek zasiadała w radzie od 2024 roku. Jak podaje Radio PiK, w wyborach samorządowych wystartowała z list Bydgoskiej Prawicy, jednak na początku wakacji zdecydowała się opuścić to ugrupowanie. Jej mandat obejmował bezpośrednie reprezentowanie interesów mieszkańców Kapuścisk, Wyżyn, Łęgnowa, Łęgnowa Wsi, Zimnych Wód, Czerska Polskiego oraz Glinek-Rupienicy.

Zmarła miała zróżnicowaną drogę zawodową. Posiadała wykształcenie prawnicze, jednak w przeszłości była zawodowo związana z bydgoską telewizją, gdzie pracowała jako reporterka. Katarzyna Zaczek realizowała się również na planach zdjęciowych. Zagrała w takich produkcjach filmowych jak „Miłość ma cztery łapy” i „Niewidzialna wojna”, a widzowie mogli ją oglądać także w popularnych serialach, do których należą „Barwy szczęścia” i „Leśniczówka”.

34-letnia działaczka zmarła w Warszawie. Przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy skierowali do rodziny i bliskich zmarłej wyrazy głębokiego współczucia. „Łączymy się z nimi w bólu po stracie” – napisano w opublikowanym pożegnaniu.