Od fryzjera do dekarza. Bydgoska szkoła rozszerza ofertę dla uczniów! Znamy szczegóły

Dawid Piątkowski
2026-04-15 16:13

Nowy kierunek kształcenia i współpraca z branżą rzemieślniczą. Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozwija swoją ofertę edukacyjną, odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Już wkrótce uczniowie będą mogli zdobywać kwalifikacje w kolejnym zawodzie. Szczegóły poniżej.

i

Autor: Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy/ Materiały prasowe

Nowa współpraca i kierunek kształcenia w bydgoskiej szkole

W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, podczas Dnia Otwartego w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Efektem nawiązanej współpracy będzie uruchomienie kształcenia w zawodzie dekarza oraz objęcie tego kierunku patronatem Stowarzyszenia. To ważny krok w kierunku dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzmocnienia kształcenia zawodowego w regionie.

Kolejne inicjatywy szkoły i współpraca z branżami

To kolejna inicjatywa szkoły na rzecz rozwoju współpracy z organizacjami branżowymi. W lutym br. placówka podpisała porozumienie o współpracy z Bydgoski Barbering – organizacją zrzeszającą barberów, przedsiębiorców oraz pasjonatów rzemiosła. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną edukację oraz rozwój młodych specjalistów w branży.

Program „Młody Barber” i rozwój umiejętności uczniów

Celem wspólnych działań jest promocja zawodu barbera w regionie, a także realizacja programu „Młody Barber”, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer. W ramach programu młodzież uczestniczy w pokazach i warsztatach prowadzonych pod czujnym okiem barberów z Canna.Barbera.Obecnie szkoła kształci uczniów w 33 zawodach. Od nowego roku szkolnego oferta edukacyjna zostanie poszerzona o dwa nowe kierunki: dekarza oraz krawca.

Edukacja branżowa staje się dziś coraz bardziej doceniana i coraz częściej brana pod uwagę przez młodych ludzi jako świadoma ścieżka kariery. Szkoła konsekwentnie działa na rzecz wzmacniania prestiżu kształcenia zawodowego, podejmując inicjatywy, które mają na celu nie tylko rozwój kompetencji uczniów, ale również pielęgnowanie i kontynuowanie tradycji zawodów rzemieślniczych.

Przeczytaj także:
25-letni strażak z Bydgoszczy usłyszał dramatyczną diagnozę. Trwa wyścig z czas…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
