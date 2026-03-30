Ostatnie pożegnanie Janusza Ratajczaka. O. Tadeusz Rydzyk żegna wybitnego tenora

W świątyni pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego w Murowańcu bliscy żegnają słynnego polskiego tenora. Żałobne obrzędy wystartowały w samo południe od uroczystej mszy, którą poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa o godzinie 11:30. Zgodnie z harmonogramem trumna z ciałem muzyka zostanie przewieziona około 13:00 na cmentarz komunalny zlokalizowany w Białych Błotach przy ulicy Kaplicznej 2.

Przypomnijmy - Janusz Ratajczak zginął w wypadku, do którego doszło 23 marca 2026 roku na trasie krajowej numer 10 w miejscowości Przyłubie. Auto prowadzone przez artystę zderzyło się z pojazdem ciężarowym, a siła uderzenia zepchnęła osobówkę z kilkumetrowego wzniesienia poza pas jezdni. Błyskawiczna interwencja ratowników medycznych nie przyniosła niestety rezultatów i 64-letni kierowca zmarł na miejscu.

Zmarły należał do grona wybitnych wokalistów operowych, których kunszt doceniano w Polsce i poza jej granicami. W swoim artystycznym dorobku zgromadził przeszło sześćdziesiąt kreacji scenicznych, zachwycając publiczność bydgoskiej Opery Nova oraz uczestników międzynarodowych festiwali. Artysta realizował się również w roli wykładowcy, szkoląc przyszłych adeptów sztuki wokalnej w murach Akademii Muzycznej.

W kościele zgromadzili się krewni, znajomi i sympatycy zmarłego, a także reprezentanci duchowieństwa. Wśród żałobników można dostrzec ojca Jana Króla oraz ojca Tadeusza Rydzyka, co stanowi dowód zażyłych relacji muzyka ze środowiskiem Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Co więcej, słynny toruński redemptorysta dołączył do grona duchownych koncelebrujących nabożeństwo żałobne.

Najbliżsi oraz zawodowi partnerzy przywołują w pamięci postać zmarłego, podkreślając jego niezwykłą pasję oraz ogromną wrażliwość, a żona wokalisty zamieściła w internecie wpis pożegnalny. Dramatyczne okoliczności odejścia Janusza Ratajczaka wywołały falę smutku w całej Polsce. Jego osiągnięcia wokalne, wkład w rozwój edukacji oraz aktywność w kręgach medialno-kulturalnych zapiszą się na stałe w świadomości osób obcujących z jego sztuką.