Złodziej wyjechał luksusowym autem prosto z salonu. Trwa obława na ulicach miasta

Kradzież luksusowego Audi w Bydgoszczy. Złodziej wciąż na wolności

Bezczelna akcja w Bydgoszczy poruszyła mieszkańców. Z autoryzowanego salonu zniknęło drogie Audi.

Do kradzieży doszło w środku dnia przy ulicy Fordońskiej. Funkcjonariusze błyskawicznie przystąpili do poszukiwań.

W całym powiecie trwa policyjna obława. Poniżej przedstawiamy szczegóły tego zdarzenia.

W środę, 13 maja, po godzinie 13 w Bydgoszczy doszło do kradzieży samochodu. Nieznany sprawca miał odjechać Audi skradzionym bezpośrednio z salonu przy ulicy Fordońskiej. Policja natychmiast rozpoczęła działania mające doprowadzić do zatrzymania złodzieja.

Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy mężczyzna zabrał pojazd z autoryzowanego salonu sprzedaży znajdującego się przy ul. Fordońskiej. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Fordonu rozpoczęli czynności związane z wyjaśnieniem sprawy i poszukiwaniem sprawcy.

- Około godziny 13.25 otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży pojazdu Audi z jednego z bydgoskich salonów samochodowych. Na terenie powiatu bydgoskiego i powiatach ościennych policjanci byli obecni na głównych ciągach komunikacyjnych w celu ujawnienia skradzionego auta. Czynności te trwały do godziny 15.30. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie sprawcy kradzieży i jego zatrzymanie. A także odzyskanie skradzionego auta - tłumaczy mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej komendy.

Obława na sprawcę kradzieży. Bydgoska policja w akcji

Od popołudnia na ulicach Bydgoszczy i w okolicznych miejscowościach prowadzone są intensywne poszukiwania kierowcy skradzionego Audi. Jak dotąd mężczyzna nie został zatrzymany. Policja nie ujawnia jednak szczegółów prowadzonych działań.

Architektura debata - short Sibińska