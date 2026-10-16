Pijany mężczyzna wjechał autem w grupę 90 nastolatków. Poszkodowanych ratował śmigłowiec LPR

Pijany kierowca uderzył w młodzież. Groźne zdarzenie w Wymysłowie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 15 października, po godzinie 22.20 w miejscowości Wymysłowo w powiecie tucholskim. Grupa około 90 młodych osób wracała wtedy z manewrów do dworku, w którym zakwaterowani byli uczestnicy zgrupowania przygotowania wojskowego. W pewnym momencie w tył kolumny pieszych uderzył samochód osobowy marki Seat Ibiza.

Jak przekazała policja w rozmowie z „Gazetą Pomorską”, za kierownicą znajdował się 44-letni mieszkaniec gminy Tuchola, który prowadził auto pod wpływem alkoholu. W wyniku wypadku obrażenia odniosło troje nieletnich uczestników zgrupowania.

Najciężej ranna osoba została przewieziona śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Grudziądzu. Dwoje pozostałych poszkodowanych trafiło do szpitala w Bydgoszczy. W zgrupowaniu w Wymysłowie uczestniczyła młodzież w wieku od 14 do 17 lat. W chwili wypadku nastolatkowie wracali z manewrów do miejsca, w którym byli zakwaterowani.

Sprawca wypadku pod wpływem alkoholu. 44-latek w rękach policji

Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę wypadku. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek miał w organizmie ponad 1,2 promila alkoholu. Teraz odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku.

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