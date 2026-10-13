Policja szuka sprawców napaści na bydgoskim Starym Rynku. Rozpoznajesz tych mężczyzn?

Pobicie na Starym Rynku w Bydgoszczy. Policja szuka dwóch mężczyzn

Śledczy wciąż namierzają sprawców brutalnego pobicia na Starym Rynku w Bydgoszczy. Zabezpieczone nagrania z monitoringu nie przyniosły jak dotąd przełomu.

Prokurator zgodził się na upublicznienie twarzy dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie brali udział w zdarzeniu w czerwcu.

Osoby rozpoznające mężczyzn ze zdjęć proszone są o pilny kontakt ze służbami, aby pomóc w rozwiązaniu tej bulwersującej sprawy.

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo apelują o pomoc w identyfikacji dwóch mężczyzn przedstawionych na zdjęciach. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 12 czerwca bieżącego roku na Starym Rynku w Bydgoszczy. Pobito tam mężczyznę, a funkcjonariusze zabezpieczyli zapis monitoringu, na którym uwieczniono osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu. Pomimo upływu kilku miesięcy mężczyźni wciąż pozostają nieuchwytni. Sprawę prowadzą policjanci z komisariatu na bydgoskim Szwederowie, a postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe.

- Zarejestrowany został wizerunek mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. W tej sprawie prokurator wydał postanowienie o publikacji ich wizerunku – informuje mł. asp. Jakub Skrzypek.

Rozpoznajesz tych mężczyzn? Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn widocznych na zdjęciach lub dysponują informacjami mogącymi pomóc w ustaleniu ich tożsamości, z prośbą o osobisty lub telefoniczny kontakt z policją.

- Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do ich identyfikacji na podstawie załączonych zdjęć. Informację można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 53 34, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112 powołując się na znak sprawy L. dz. II Kr 1586/26 – dodaje mł. asp. Jakub Skrzypek.

Sąsiedzi opowiadają o nieżyjącej rodzinie z Kielc