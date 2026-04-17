Pogoda w Bydgoszczy: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy przyniesie zmienną aurę, która rozpocznie się od słońca, a zakończy opadami deszczu. Temperatury w ciągu dnia będą utrzymywać się na komfortowym, wiosennym poziomie kilkunastu stopni. Charakterystyczne będą coraz cieplejsze noce – z piątku na sobotę termometry wskażą około 4°C, a kolejna noc będzie już znacznie cieplejsza, z temperaturą bliską 8°C.

Słoneczny i ciepły piątek

Weekend rozpocznie się od bardzo przyjemnej pogody. W piątek, 17 kwietnia, mieszkańcy Bydgoszczy mogą spodziewać się bezchmurnego nieba przez cały dzień. Słoneczna aura pozwoli termometrom wskazać w najcieplejszym momencie dnia około 16 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak jeszcze chłodna, z temperaturą spadającą do około 3°C. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota, 18 kwietnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna w Bydgoszczy sięgnie nawet 17 stopni. Mimo to słońce skryje się za gęstymi chmurami, które zdominują niebo. Dzień będzie jednak bardzo spokojny, ponieważ wiatr wyraźnie osłabnie i jego prędkość nie przekroczy 1-2 m/s. W sobotę synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

Deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Ostatni dzień weekendu, 19 kwietnia, przyniesie wyraźne załamanie pogody. Chociaż noc będzie najcieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 8°C, to w ciągu dnia zrobi się nieco chłodniej niż w sobotę – termometry wskażą maksymalnie 16 stopni. Niebo pozostanie całkowicie zachmurzone, a co najważniejsze, pojawią się opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Bezchmurny i ciepły piątek to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i skorzystania ze słońca. Sobota, mimo że pochmurna, dzięki wysokiej temperaturze i braku opadów również będzie sprzyjać spacerom czy innym aktywnościom poza domem. Z kolei deszczowa niedziela może być dobrym pretekstem do nadrobienia zaległości kulturalnych, wizyty na wystawie lub relaksu w jednej z lokalnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather