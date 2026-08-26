Kujawsko-Pomorskie. Policjanci uratowali seniorkę z zadymionego domu. Potem chcieli jej ukarania

Gęsty dym w Słonawach. Policjanci bez wahania weszli do budynku

Z relacji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią wynika, że dyżurny komisariatu w Szubinie otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu w jednym z budynków w Słonawach. Policjanci pojawili się na miejscu przed pozostałymi służbami. Ponieważ nie wiedzieli, czy ktoś znajduje się w środku, od razu weszli do zadymionego domu.

Na piętrze funkcjonariusze natknęli się na wyraźnie zdezorientowanego 63-latka. Nakazali mu opuścić budynek, co mężczyzna zrobił o własnych siłach. Wcześniej powiedział policjantom, że gęsty i gryzący dym prawdopodobnie wydobywa się z mieszkania sąsiadki.

- Stróże prawa postanowili wejść do lokalu, aby sprawdzić czy w środku nie ma osób, które mogą potrzebować pomocy. Wewnątrz policjanci zauważyli leżącą kobietę, która nie reagowała na głos i polecenia funkcjonariuszy. Mundurowi wynieśli 74-latkę z zadymionego pomieszczenia. W trakcie kontroli funkcji życiowych kobieta odzyskała przytomność. Od Seniorki czuć było zapach alkoholu – informuje mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik prasowy KPP Nakło nad Notecią.

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Po przyjeździe strażacy dokładnie sprawdzili budynek, jednak nie stwierdzili pożaru. Źródło intensywnego zadymienia szybko udało się ustalić. Okazało się, że 74-letnia kobieta pozostawiła garnek na włączonej kuchence, po czym poszła spać i zupełnie o nim zapomniała.

- W związku z zaistniałą sytuacją policjanci sporządzili wobec nierozważnej kobiety wniosek o ukaranie do Sądu, który oceni jej zachowanie. Cała sytuacja skończyła się szczęśliwe dla wszystkich mieszkańców, którzy zostali przebadani przez ratowników i nie wymagali hospitalizacji – dodaje mł. asp. Kamil Smoliński.