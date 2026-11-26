Do wypadku doszło w piątek, 20 listopada, przed godziną 14.00 w Bysławiu w województwie kujawsko-pomorskim. 16-latka jadąca hulajnogą elektryczną przejeżdżała przez przejście dla pieszych, gdzie potrącił ją samochód ciężarowy marki MAN.

W wyniku zdarzenia nastolatka doznała obrażeń głowy i ręki. Po przybyciu służb ratunkowych poszkodowaną zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy. Według informacji portalu Fakt.pl, który powołuje się na ustalenia policji, dziewczyna wciąż przebywa w placówce medycznej. Kierujący ciężarówką był trzeźwy.

Wojciech Pasieczny komentuje wypadek w Bysławiu. Biegły ostro o zachowaniu 16-latki

W sieci szybko rozeszło się nagranie zdarzenia, które opublikował kanał Stop Cham. Zachowanie 16-latki ocenił były policjant oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych Wojciech Pasieczny, który nie krył oburzenia.

To jest masakra. Po pierwsze, na hulajnodze nie przejeżdżamy przez przejście dla pieszych, tylko ją przeprowadzamy. To zdarzenie nazwałbym czynem samobójczym - powiedział ekspert w rozmowie z portalem o2.pl, cytowany przez Fakt.pl.

Biegły wskazał także na błędne rozumienie przepisów o pierwszeństwie pieszych. Zaznaczył, że posiadanie pierwszeństwa na pasach nie uprawnia do wejścia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd w sytuacji, gdy kierowca nie ma możliwości bezpiecznego zatrzymania się.