Zdarzenie miało miejsce w Bydgoszczy niedaleko skrzyżowania ulic Fordońskiej oraz Brzechwy. Płomienie pojawiły się w tamtejszym drewnianym obiekcie i błyskawicznie zajęły całą konstrukcję budynku. Kiedy pod wskazany adres przyjechały pierwsze wozy strażackie, żywioł był już w bardzo zaawansowanej fazie.

Przeszukujący wnętrze ratownicy natrafili na ludzkie zwłoki. W tej chwili nie udało się jeszcze ustalić wieku ani płci zmarłej osoby. Młodszy brygadier Karol Smarz, pełniący funkcję oficera prasowego straży pożarnej w Bydgoszczy, poinformował Polskie Radio PiK, że działania ratownicze od samego początku przebiegały w skrajnie trudnych warunkach.

„Po dotarciu na miejsce pierwszych sił strażacy zastali pożar bardzo mocno rozwinięty. To jest budynek konstrukcji drewnianej, stąd też ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. My dosłownie po kilku minutach działań odnaleźliśmy w środku jedną osobę. Jest to niestety ofiara śmiertelna tego zdarzenia” – powiedział strażak w rozmowie z Radiem PiK.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tragedii mogło być zaprószenie ognia. Obiekt był całkowicie wyłączony z użytkowania oraz odłączony od wszelkich mediów. Według przypuszczeń strażaków zmarły mógł zmagać się z kryzysem bezdomności i szukać schronienia w opuszczonym budynku.