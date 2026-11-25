Ostatni film zamieszczony w sieci przez Krzysztofa Jackowskiego szybko zgromadził tysiące wyświetleń oraz setki wpisów od komentujących. Wypowiedzi jasnowidza z Człuchowa trzeba odbierać z dużą rezerwą i traktować je wyłącznie jako swego rodzaju ciekawostkę, jednak mimo to każda jego publikacja niezmiennie przyciąga przed ekrany wielu odbiorców. W najnowszym wystąpieniu w mediach społecznościowych skupił się on na swoich wyobrażeniach dotyczących sytuacji w Polsce.

Krzysztof Jackowski mówi o rakiecie na autostradzie. Nowa wizja jasnowidza z Człuchowa

Z opowieści Krzysztofa Jackowskiego wynika, że w jego umyśle ukazała się scena powiązana z ważnych dróg w Polsce. Jasnowidz twierdzi, iż zobaczył w swojej wizji groźne zdarzenie z udziałem rakiety, do którego miałoby dojść w dzień w sąsiedztwie drogi ekspresowej bądź autostrady.

„Rakieta spadnie bardzo blisko tej drogi lub w tę drogę. I stanie się to w dzień. Przynajmniej ja w wizji widzę dzień”

- relacjonował w swoim nagraniu jasnowidz z Człuchowa.

Autor nagrania mocno zaakcentował różnicę między tym wyobrażeniem a incydentami, które obserwowaliśmy dotychczas. Według jego słów wcześniejsze naruszenia przestrzeni powietrznej przez różne obiekty określano mianem niezamierzonych działań lub tłumaczono jako „rykoszet”, natomiast w tym przypadku oficjalny przekaz miałby wyglądać zupełnie inaczej.

„W momencie tej drogi szybkiego ruchu lub autostrady pierwszy raz będzie powiedziane, że to jest zamierzone. Pierwszy raz będzie uznane jako atak”

- mówił na opublikowanym wideo Krzysztof Jackowski.

Według mieszkańca Człuchowa taki obrót spraw doprowadzi do awantury wśród polskich polityków. Część z nich zacznie głośno żądać przedstawienia szczegółowych danych o dokładnej trasie przelotu pocisku, gdyż sam kierunek jego nadciągnięcia wywoła kontrowersje oraz dyskusje.

Krzysztof Jackowski o sytuacji w sklepach i zamkniętych granicach

Krzysztof Jackowski skupił się na reakcjach obywateli, które według jego przewidywań mogą nastąpić po tego typu incydentach. W swoich rozważaniach poruszył temat uszczelniania granic państwowych, nagłych podwyżek w sklepach oraz chwilowych niedoborów produktów wywołanych masowym wykupywaniem towarów na zapas.

„Politycy będą uspokajać, że Polska nie jest w stanie wojny. Polska jest w wielkim zagrożeniu wojennym, ale nie w stanie wojny. Tak będą nam tłumaczyć, bo zrobi się pewna panika”

- oznajmił w materiale wideo jasnowidz. Dodał przy tym, że w obliczu takich wydarzeń obywatele mogą spotkać się z tymczasowymi restrykcjami utrudniającymi swobodne wyjazdy za granicę.

Wizja Krzysztofa Jackowskiego na temat Bałtyku i obwodu królewieckiego

W kolejnej części swojego internetowego wystąpienia Krzysztof Jackowski poruszył kwestię bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego. Wspomniał przy tym o obwodzie królewieckim, a także relacjach Rosji z Finlandią czy Litwą. W ocenie jasnowidza problemem ma stać się kwestia korzystania z morskich tras.

„Będzie chodziło o jakiś korytarz wodny, o jakiś szlak wodny do Królewca”

- spuentował swoje przeczucia jasnowidz z Człuchowa.

Warto mieć na uwadze, że wizje roztaczane przez jasnowidzów nie mają żadnego pokrycia w potwierdzonych informacjach czy analizach specjalistów, dlatego należy podchodzić do nich z odpowiednim dystansem. Nad realnym bezpieczeństwem Polski nieustannie czuwają właściwe instytucje państwowe we współpracy z siłami sojuszniczymi.