23 lutego przypadają urodziny Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji świętuje dziś 63. urodziny. Postanowiliśmy sprawdzić, jak mieszka polski polityk.

Luksusowa rezydencja z historią w tle

Minister Spraw Zagranicznych, mimo przylgniętej do niego łatki arystokraty ceniącego angielski styl, chętnie podkreśla swoje przywiązanie do lokalnych korzeni. Radosław Sikorski wraz z małżonką, Anną Applebaum, zamieszkuje w malowniczej miejscowości Chobielin w powiecie nakielskim. Sercem posiadłości jest zabytkowy dwór z 1860 roku, który polityk nabył w 1989 roku.

Wówczas budynek był kompletną ruiną, a jego renowacja pochłonęła ponad dekadę ciężkiej pracy. Dziś na terenie obiektu znajdują się stawy oraz korty tenisowe, a szef MSZ często podejmuje tam zagranicznych dyplomatów na własny koszt.

Zobaczcie dworek Sikorskiego w galerii.

12

Problemy z dojazdem do posesji

Wizyta w okolicach posiadłości ujawnia jednak zaskakujący kontrast. Choć sam dworek prezentuje się imponująco, infrastruktura drogowa w jego bezpośrednim sąsiedztwie pozostawia wiele do życzenia. Dziennikarze, którzy udali się na miejsce, zauważyli, że asfaltowa nawierzchnia urywa się przy domach sąsiadów. Dalej prowadzi jedynie piaszczysty trakt, który po intensywnych opadach deszczu zamienia się w trudną do przebycia błotnistą maź. Minister i jego żona muszą na co dzień mierzyć się z tymi niedogodnościami, by dotrzeć do swojego domu.

Brak utwardzonej drogi pod samą bramę ministra może paradoksalnie wpływać na pozytywny odbiór polityka wśród mieszkańców, gdyż nie wykorzystał on swojej pozycji do wylania asfaltu wyłącznie dla siebie. Sąsiedzi wypowiadają się o słynnym małżeństwie z dużą sympatią. Szczególne uznanie zdobyła żona Radosława Sikorskiego. Mieszkańcy doceniają fakt, że Anna Applebaum dbała o integrację swoich synów z rówieśnikami z sąsiedztwa.