Śmierć 18-letniego Piotra. Czy kamery uchwyciły ostatnie chwile jego życia?

Zwłoki 18-letniego Piotra wyłowione z Wisły. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem

„Spokojny, grzeczny. Tak o nim zawsze będę mówić” - przekazała reporterowi "Super Expressu" jedna z mieszkanek wsi Klamry koło Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim.

W tej całkiem dużej, liczącej przeszło tysiąc mieszkańców miejscowości, nastolatek zajmował parterowy dom wspólnie z mamą, ojczymem oraz 11-letnim bratem. Chłopak pasjonował się wędkarstwem i to właśnie na ryby miał wybrać się ze znajomym 10 października. Ostatni raz widziano 18-latka w rejonie nadwiślańskich błoni w Grudziądzu, a krótko potem wszelki ślad po nim zaginął.

Chociaż w internecie pojawiły się doniesienia o sprzeczce na grudziądzkim moście, śledczy na obecnym etapie nie potwierdzają tych rewelacji. Wiadomo natomiast, że monitoring zarejestrował obecność Piotra i jego towarzysza w sklepie sieci Żabka.

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„Do tej pory policja prowadziła postępowanie w sprawie poszukiwań zaginionego. Po tym jak zostały ujawnione zwłoki, zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci” - poinformowała w rozmowie z „Super Expressem” zastępca Prokuratora Rejonowego w Grudziądzu Magdalena Chodyna.

Śledztwo w sprawie śmierci Piotra w Grudziądzu. Nowe ustalenia

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania prokurator odmówiła dziennikarzom komentarza na temat zabezpieczonych nagrań ze sklepu Żabka. Śledcza zaznaczyła również, że obecnie nic nie wie o rzekomej kłótni nastolatka z kolegą na moście ani o tym, by zajście zarejestrowały kamery.

„W tej chwili trwają czynności procesowe, czyli przesłuchanie świadków” - wyjaśniła na łamach „Super Expressu” prokurator Magdalena Chodyna.

„To chyba był wypadek” - przekazał z kolei nieoficjalnie informator rozmawiający z reporterem „Super Expressu”.

Matka zmarłego chłopaka nie miała siły na rozmowę z mediami. Głos zabrał jednak jej mąż, który wyjawił, że rodzina 18-latka złożyła w prokuraturze wniosek o zabezpieczenie nagrań z kamer w sklepie Żabka oraz na moście w Grudziądzu.

O postępach śledztwie będziemy informować w ESKA News. Wszystkim bliskim oraz przyjaciołom zmarłego Piotra składamy wyrazy głębokiego współczucia.