Śmierć 18-letniego Piotra. Czy kamery uchwyciły ostatnie chwile jego życia?

Mariusz Korzus
eitor
2026-10-28 16:36

Poszukiwania 18-letniego Piotra G., który zaginął 10 października, zakończyły się tragicznie. 27 października strażacy wyciągnęli jego ciało z Wisły. Teraz policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci nastolatka, odrzucając wstępnie hipotezę o samobójstwie. Z ustaleń informatora „Super Expressu” wynika, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Bliscy zmarłego wierzą jednak, że prawdę o jego ostatnich chwilach ujawnią zapisy z kamer.

Służby wynoszą ciało znad brzegu Wisły. Na miniaturze 18-letni Piotr. O tragedii w Grudziądzu pisze Eska Bydgoszcz.
Autor: Paweł Skraba/Super Express & Archiwum Tragiczny finał poszukiwań Piotra. Ciało wydobyte z Wisły / zdjęcie ilustracyjne

Zwłoki 18-letniego Piotra wyłowione z Wisły. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem

Spokojny, grzeczny. Tak o nim zawsze będę mówić” - przekazała reporterowi "Super Expressu" jedna z mieszkanek wsi Klamry koło Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim.

W tej całkiem dużej, liczącej przeszło tysiąc mieszkańców miejscowości, nastolatek zajmował parterowy dom wspólnie z mamą, ojczymem oraz 11-letnim bratem. Chłopak pasjonował się wędkarstwem i to właśnie na ryby miał wybrać się ze znajomym 10 października. Ostatni raz widziano 18-latka w rejonie nadwiślańskich błoni w Grudziądzu, a krótko potem wszelki ślad po nim zaginął.

Chociaż w internecie pojawiły się doniesienia o sprzeczce na grudziądzkim moście, śledczy na obecnym etapie nie potwierdzają tych rewelacji. Wiadomo natomiast, że monitoring zarejestrował obecność Piotra i jego towarzysza w sklepie sieci Żabka.

Czytaj więcej o sprawie: Tragiczne odkrycie w Wiśle. Zakończono poszukiwania 18-letniego Piotra

Do tej pory policja prowadziła postępowanie w sprawie poszukiwań zaginionego. Po tym jak zostały ujawnione zwłoki, zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci” - poinformowała w rozmowie z „Super Expressem” zastępca Prokuratora Rejonowego w Grudziądzu Magdalena Chodyna.

Śledztwo w sprawie śmierci Piotra w Grudziądzu. Nowe ustalenia

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania prokurator odmówiła dziennikarzom komentarza na temat zabezpieczonych nagrań ze sklepu Żabka. Śledcza zaznaczyła również, że obecnie nic nie wie o rzekomej kłótni nastolatka z kolegą na moście ani o tym, by zajście zarejestrowały kamery.

W tej chwili trwają czynności procesowe, czyli przesłuchanie świadków” - wyjaśniła na łamach „Super Expressu” prokurator Magdalena Chodyna.

To chyba był wypadek” - przekazał z kolei nieoficjalnie informator rozmawiający z reporterem „Super Expressu”.

Matka zmarłego chłopaka nie miała siły na rozmowę z mediami. Głos zabrał jednak jej mąż, który wyjawił, że rodzina 18-latka złożyła w prokuraturze wniosek o zabezpieczenie nagrań z kamer w sklepie Żabka oraz na moście w Grudziądzu.

O postępach śledztwie będziemy informować w ESKA News. Wszystkim bliskim oraz przyjaciołom zmarłego Piotra składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pokój Zbrodni - Hubert B. i śmiertelne potrącenie w Krakowie

ROLKI

policja grudziądz