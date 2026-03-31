Śmiertelny wypadek 25-letniej Pauliny we Włoszech. Przyjaciele zorganizowali zbiórkę

Śmierć 25-letniej Pauliny. Szkoła z Bydgoszczy żegna absolwentkę

Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy opublikowała w internecie poruszające pożegnanie tragicznie zmarłej absolwentki. Przedstawiciele placówki przypomnieli o jej niezwykłej pogodzie ducha, chęci do niesienia pomocy innym oraz ogromnej miłości do górskich wędrówek.

"16 marca w Riomaggiore we włoskim Cinque Terre rozegrała się tragedia, która przedwcześnie zakończyła życie naszej absolwentce. Osobie, która z wielkimi sukcesami przez lata prowadziła Samorząd Uczniowski Mickiewiczówki, z zaangażowaniem wspierała pracą kolejne edycje Mikołajkowego Biegu Charytatywnego, a kiedy zakończyła edukację w szkole, wracała do niej jako instruktorka pracująca w parku linowym" - czytamy.

Przyjaciele organizują zbiórkę

Po tragicznym zdarzeniu znajomi 25-latki zainicjowali w internecie zbiórkę na rzecz jej matki. Z opisu zrzutki dowiadujemy się, że najbliżsi sfinansowali już transport ciała do ojczyzny i zorganizowali ceremonię pogrzebową. Przyjaciele chcą teraz odciążyć rodzinę finansowo, a zgromadzone w ten sposób pieniądze posłużą między innymi do ufundowania nagrobka.

"Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane bezpośrednio mamie Pauliny. Po zakończeniu zbiórki opublikujemy potwierdzenie przelewu, dbając o pełną przejrzystość Waszego wsparcia. Nie przywrócimy Paulinie życia, ale możemy sprawić, by jej mama poczuła, że nie jest w tym bólu sama, a pamięć o Paulinie przetrwa w formie godnego miejsca na cmentarzu. Każda złotówka i każde udostępnienie to dla nas ogromna pomoc. Dziękujemy, że jesteście z nami" - zaznaczyli przyjaciele kobiety.

Zbiórkę "Wsparcie dla mamy Pauliny po stracie córki we Włoszech" znajdziecie tutaj.

Jak w połowie marca informowały włoskie media, w krainie Cinque Terre w Ligurii polska turystka poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową. Agencja Ansa donosiła o szeroko zakrojonej akcji ratunkowej z udziałem straży pożarnej, pogotowia, karabinierów, a także ratowników górskich i pracowników kapitanatu portu. Życia kobiety nie udało się niestety uratować.

2

