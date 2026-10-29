Tragedia na autostradzie A1. Jedna osoba nie żyje, droga zablokowana!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-29 8:11

Na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 doszło do dramatycznego wypadku. W okolicach miejscowości Bąkowo w powiecie świeckim samochód osobowy uderzył w pojazd ciężarowy. Bilans tego zderzenia jest tragiczny, ponieważ na miejscu zginęła jedna osoba. Osoby podróżujące trasą w stronę Łodzi napotkają poważne utrudnienia w ruchu.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Do dramatu doszło na autostradzie A1 w czwartek, 29 października. Na trasie łączącej Warlubie z Nowymi Marzami, niedaleko miejscowości Bąkowo, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Niestety w wypadku śmierć poniosła jedna osoba.

Tuż po zdarzeniu jezdnia prowadząca w stronę Łodzi została całkowicie wyłączona z ruchu. Z komunikatów przekazywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że obecnie sytuacja nieco się zmieniła i przejazd jest możliwy, ale z problemami, gdyż nadal zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Łodzi.

Osoby przemieszczające się tym fragmentem autostrady muszą liczyć się z opóźnieniami w podróży oraz zachować szczególną ostrożność za kierownicą.

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