Zgłoszenie o wypadku na ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią wpłynęło do dyżurnego miejscowej komendy w czwartek, 26 listopada, o godzinie 1.21. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce.

Jak wstępnie ustalili policjanci, na prostym odcinku jezdni 31-letni kierowca osobowego Forda z nieustalonej przyczyny zjechał na pobocze, po czym uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku odniesionych poważnych obrażeń mężczyzna zginął na miejscu.

W miejscu zdarzenia czynności wykonywał policyjny technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny rozbitego pojazdu oraz terenu wypadku.

Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają w prowadzonym postępowaniu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, którzy działają pod nadzorem prokuratury.