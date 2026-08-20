Tajemnicze zaginięcie Laury. Przejmujący wpis ojca 13-latki. "Każda informacja może być cenna"

Laura Madalińska zaginęła w czwartek, 13 sierpnia. Około godz. 21 opuściła miejsce zamieszkania w Grudziądzu. Od tego czasu nie skontaktowała się z bliskimi, którzy próbują ustalić, gdzie może przebywać.

Ojciec nastolatki opublikował w mediach społecznościowych apel o pomoc. Podał również dokładny rysopis córki.

"Zaginęła moja córka". Przejmujący apel ojca

Laura ma szczupłą sylwetkę, około 162 cm wzrostu, długie, ciemnobrązowe włosy oraz brązowe oczy.

W chwili zaginięcia miała na sobie czarne spodnie z białymi krzyżykami na nogawkach, białą bluzkę oraz czarną bluzę z białymi wzorami z przodu.

Rodzina prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały Laurę po jej zaginięciu, wiedzą, gdzie może przebywać lub mają jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.

Informacje można przekazywać ojcu pod numerem 532 826 153 lub policji pod numerem 112. Można również zgłosić się osobiście do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 111.

Każda informacja może okazać się cenna. Bliscy proszą również o udostępnianie apelu, aby dotarł do jak największej liczby osób.