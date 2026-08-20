Tajemnicze zaginięcie Laury. Przejmujący wpis ojca 13-latki. "Każda informacja może być cenna"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-20 9:57

Rodzina i bliscy proszą o pomoc w poszukiwaniach Laury z Grudziądza. Nastolatka wyszła z domu 13 sierpnia około godz. 21 i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Jej ojciec apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa dziewczyna.

Portret zaginionej Laury Madalińskiej na tle policyjnych sygnałów świetlnych. O akcji poszukiwawczej pisze Eska Bydgoszcz.
Autor: Archiwum prywatne

Laura Madalińska zaginęła w czwartek, 13 sierpnia. Około godz. 21 opuściła miejsce zamieszkania w Grudziądzu. Od tego czasu nie skontaktowała się z bliskimi, którzy próbują ustalić, gdzie może przebywać.

Ojciec nastolatki opublikował w mediach społecznościowych apel o pomoc. Podał również dokładny rysopis córki.

"Zaginęła moja córka". Przejmujący apel ojca

Laura ma szczupłą sylwetkę, około 162 cm wzrostu, długie, ciemnobrązowe włosy oraz brązowe oczy.

W chwili zaginięcia miała na sobie czarne spodnie z białymi krzyżykami na nogawkach, białą bluzkę oraz czarną bluzę z białymi wzorami z przodu.

Rodzina prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały Laurę po jej zaginięciu, wiedzą, gdzie może przebywać lub mają jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.

Informacje można przekazywać ojcu pod numerem 532 826 153 lub policji pod numerem 112. Można również zgłosić się osobiście do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 111.

Każda informacja może okazać się cenna. Bliscy proszą również o udostępnianie apelu, aby dotarł do jak największej liczby osób.

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policja grudziądz
Grudziądz