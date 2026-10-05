Wielkie święto rzemiosła wraca do Bydgoszczy! Jesienne Targi WZORY opanują kultową Halę Łuczniczka

Redakcja serwisu
2026-10-05 11:48

To będzie najpiękniejszy jesienny weekend w mieście! Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji, Targi Rzemiosła WZORY wracają do Bydgoszczy ze zdwojoną siłą. W dniach 10-11 października legendarna Hala Łuczniczka wypełni się po brzegi doskonałym polskim rzemiosłem, autorską modą, unikalną ceramiką i twórczą energią. Na odwiedzających czeka ponad 100 wyselekcjonowanych marek, świetna kawa i wielka strefa bezpłatnych warsztatów!

Nowa, legendarna lokalizacja

WZORY rosną i na jesienną edycję przenoszą się do Hali Łuczniczka! To miejsce-ikona, które gwarantuje nie tylko niesamowity, industrialno-sportowy klimat, ale przede wszystkim absolutną wygodę. Znakomity dojazd komunikacją miejską sprawi , że weekendowe polowanie na design będzie czystą przyjemnością.

Ponad 100 najlepszych twórców pod jednym dachem

Co znajdziecie na miejscu? WZORY to staranna selekcja tego, co w polskim rzemiośle najlepsze. W jednym miejscu zgromadzimy ponad 100 fantastycznych wystawców. Zobaczycie na żywo autorską biżuterię, świetnie skrojoną modę, unikalną ceramikę i dodatki do domu, które odmienią każde wnętrze. Będzie pięknie, inspirująco i z duszą. A ponieważ udane zakupy wymagają odpowiedniej oprawy – zadbaliśmy o strefę z doskonałą, aromatyczną kawą i pysznymi przekąskami.

Morze kreatywności – wpadnij na bezpłatne warsztaty!

Targi WZORY to nie tylko zakupy, to tętniące życiem doświadczenie. Przez cały weekend będziecie mogli wziąć udział w świetnych, w pełni darmowych warsztatach! (Uwaga: obowiązuje limit miejsc, nie ma zapisów – wystarczy pojawić się 15 minut przed startem).

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Harmonogram warsztatów:

Sobota (10 października):

  • 11:00 – 13:00 | Szycie obroży dla psa (Rufus Szyje)
  • 13:00 – 16:00 | Malowanie cebuli akwarelą (Necroflora)
  • 16:00 – 18:00 | Tworzenie kompozycji Flower Box (Oyka Candle)
  • 17:00 – 19:00 | Warsztaty tworzenia kolażu (Pracownia Milawianek)

Niedziela (11 października):

  • 11:00 – 13:00 | Tworzenie autorskich naczyń gipsowych (Oyka Candle)
  • 13:00 – 16:00 | Warsztaty upcyklingu (Bandida Como Yo)
  • 16:00 – 18:00 | Tworzenie mat węchowych dla zwierząt (matowe.love)

Strefa Dziecięca (Sobota i Niedziela, 11:00 – 14:00): Malowanie bawełnianych toreb pastelami olejnymi – idealna okazja, by obudzić w najmłodszych duszę artysty!

Podarujcie sobie weekend pełen relaksu i wspierajcie z nami lokalnych, niezależnych twórców. Zróbcie coś dla siebie, znajdźcie unikalne perełki i cieszcie się niepodrabialną atmosferą WZORÓW. Bydgoszcz, do zobaczenia!

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INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Wielkie święto rzemiosła wraca do Bydgoszczy! Jesienne Targi WZORY opanują kultową Halę Łuczniczka
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