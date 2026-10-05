Wielkie święto rzemiosła wraca do Bydgoszczy! Jesienne Targi WZORY opanują kultową Halę Łuczniczka

Nowa, legendarna lokalizacja

WZORY rosną i na jesienną edycję przenoszą się do Hali Łuczniczka! To miejsce-ikona, które gwarantuje nie tylko niesamowity, industrialno-sportowy klimat, ale przede wszystkim absolutną wygodę. Znakomity dojazd komunikacją miejską sprawi , że weekendowe polowanie na design będzie czystą przyjemnością.

Ponad 100 najlepszych twórców pod jednym dachem

Co znajdziecie na miejscu? WZORY to staranna selekcja tego, co w polskim rzemiośle najlepsze. W jednym miejscu zgromadzimy ponad 100 fantastycznych wystawców. Zobaczycie na żywo autorską biżuterię, świetnie skrojoną modę, unikalną ceramikę i dodatki do domu, które odmienią każde wnętrze. Będzie pięknie, inspirująco i z duszą. A ponieważ udane zakupy wymagają odpowiedniej oprawy – zadbaliśmy o strefę z doskonałą, aromatyczną kawą i pysznymi przekąskami.

Morze kreatywności – wpadnij na bezpłatne warsztaty!

Targi WZORY to nie tylko zakupy, to tętniące życiem doświadczenie. Przez cały weekend będziecie mogli wziąć udział w świetnych, w pełni darmowych warsztatach! (Uwaga: obowiązuje limit miejsc, nie ma zapisów – wystarczy pojawić się 15 minut przed startem).

Harmonogram warsztatów:

Sobota (10 października):

11:00 – 13:00 | Szycie obroży dla psa (Rufus Szyje)

13:00 – 16:00 | Malowanie cebuli akwarelą (Necroflora)

16:00 – 18:00 | Tworzenie kompozycji Flower Box (Oyka Candle)

17:00 – 19:00 | Warsztaty tworzenia kolażu (Pracownia Milawianek)

Niedziela (11 października):

11:00 – 13:00 | Tworzenie autorskich naczyń gipsowych (Oyka Candle)

13:00 – 16:00 | Warsztaty upcyklingu (Bandida Como Yo)

16:00 – 18:00 | Tworzenie mat węchowych dla zwierząt (matowe.love)

Strefa Dziecięca (Sobota i Niedziela, 11:00 – 14:00): Malowanie bawełnianych toreb pastelami olejnymi – idealna okazja, by obudzić w najmłodszych duszę artysty!

Podarujcie sobie weekend pełen relaksu i wspierajcie z nami lokalnych, niezależnych twórców. Zróbcie coś dla siebie, znajdźcie unikalne perełki i cieszcie się niepodrabialną atmosferą WZORÓW. Bydgoszcz, do zobaczenia!

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Wydarzenie: Targi Rzemiosła WZORY – Jesień w Bydgoszczy

Targi Rzemiosła WZORY – Jesień w Bydgoszczy Gdzie: Hala Łuczniczka, Bydgoszcz

Hala Łuczniczka, Bydgoszcz Kiedy: Sobota (10 października): 11:00 – 19:00, Niedziela (11 października): 11:00 – 18:00

Sobota (10 października): 11:00 – 19:00, Niedziela (11 października): 11:00 – 18:00 Bilety: 15 zł (dorośli) | Dzieci do lat 15 – wstęp bezpłatny!

15 zł (dorośli) | Dzieci do lat 15 – wstęp bezpłatny! Bilety online: https://goingapp.pl/wydarzenie/targi-wzory-jesien-w-bydgoszczy/bydgoszcz-pazdziernik-2026?queryID=b12296ab22a9e4ca835734d64f441d8a