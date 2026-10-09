Tak zmieniają się bulwary nad Brdą. Trwa rewitalizacja nabrzeża w Bydgoszczy

Dobiega końca kolejny etap rewitalizacji bulwarów nad Brdą w Bydgoszczy. Odcinek od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn jest już niemal całkowicie skończony. Nabrzeże zostało umocnione, wybudowano również ścieżki pieszo-rowerowe. Trwają jeszcze prace przy zagospodarowaniu terenu, ale cały odcinek powinien zostać oficjalnie otwarty na przełomie października i listopada.

Przypomnijmy, że prace na tym fragmencie rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Wykonawca, firma Strabag, najpierw rozebrał stare betonowe umocnienia, a następnie wbił ścianki szczelne, które stały się częścią konstrukcji nowego nabrzeża.

W ramach tego samego zadania zrewitalizowana została również wyspa Św. Barbary, położona w pobliżu bydgoskiej katedry i Mostu Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Inwestycja zakładała przebudowę umocnień wyspy, a także schodów wejściowych na wyspę i pachołów cumowniczych. Nasadzono tam także drzewa, rośliny i łąkę kwietną. Wyspa św. Barbary zyskała iluminację i rząd kamieni wyznaczający przebieg 18 południka.

Rewitalizacja nabrzeża trwa również na odcinku od Słonecznego Młyna do ulicy Żabiej, gdzie wykonawca prowadzi prace konstrukcyjne z wykorzystaniem faszyny i narzutu kamiennego. Na tym fragmencie także wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe. Roboty w tym miejscu powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2027 roku. W przyszłym roku wyremontowany zostanie też fragment bulwarów od ulicy Żabiej do mostów Kazimierza Wielkiego.

Remont nabrzeża na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Żabiej, a także rewitalizacja Wyspy św. Barbary to koszt 35,8 mln złotych. Bydgoski ratusz pozyskał na ten cel niespełna 30 milionów złotych rządowego dofinansowania.

Przypomnijmy, że rewitalizacja bulwarów nad Brdą prowadzona jest sukcesywnie od kilku lat. Do tej pory całkowicie zmienił się odcinek od ulicy Unii Lubelskiej do ulicy Krakowskiej. Po zakończeniu wszystkich prac wyremontowany bulwar będzie liczył łącznie sześć kilometrów (od mostów kolejowych przy Unii Lubelskiej aż do mostów Kazimierza Wielkiego).