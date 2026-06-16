Trąba powietrzna w Tuszynkach! Zdjęcie budzi grozę

Zalążek trąby powietrznej nad Kujawami. Lej kondensacyjny pojawił się w Tuszynkach

Dziś, we wtorek 16 czerwca mieszkańcy miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim mogli zobaczyć na niebie niepokojące zjawisko. Około godziny 13 pod chmurą burzową pojawił się lej kondensacyjny. To wirujący słup powietrza, który wygląda jak odwrócony stożek. Takie zjawisko bywa nazywane zalążkiem trąby powietrznej. Różnica jest jednak ważna. Lej kondensacyjny nie dotyka ziemi ani wody. Trąba powietrzna powstaje dopiero wtedy, gdy taki wir ma kontakt z podłożem.

"Jeśli widzieliście to zjawisko i dysponujecie jakimiś materiałami je dokumentującymi - koniecznie je podeślijcie"

O zdarzeniu poinformowała Sieć Obserwatorów Burz. Portal przekazał: "Kolejny w ostatnich dniach lej pojawił się w okolicach godziny 13 w miejscowości Tuszynki w woj. kujawsko - pomorskim. Nie mamy informacji o kontakcie leja kondensacyjnego z ziemią. Jeśli widzieliście to zjawisko i dysponujecie jakimiś materiałami je dokumentującymi - koniecznie je podeślijcie! Fot. Użytkownik Systemu Raportów, Mateusz". Lej pojawił się podczas burzowej pogody, której ostatnio w Polsce nie brakowało. W ostatnich dniach podobne zjawiska były widziane także w innych częściach kraju.

Lej kondensacyjny powstaje pod podstawą chmury burzowej. W powietrzu tworzy się wir, a para wodna zaczyna się skraplać. Wtedy z ziemi widać charakterystyczny stożek schodzący z chmury. Warunki do takich zjawisk pojawiły się między innymi przez napływ chłodniejszego powietrza z północy. Gdy trafia ono nad cieplejszy teren, powietrze zaczyna się mocno unosić. W takich warunkach szybko rozwijają się chmury burzowe. Jeśli dodatkowo pojawi się zmiana kierunku lub prędkości wiatru, prądy powietrza mogą zacząć wirować. Choć sam lej kondensacyjny nie zawsze oznacza zagrożenie, warto zachować ostrożność. Sytuacja może się zmienić, jeśli wir zacznie schodzić niżej i dotknie ziemi.

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🌪️❗️Kolejny w ostatnich dniach lej pojawił się w okolicach godziny 13 w miejscowości Tuszynki w woj. kujawsko - pomorskim. Nie mamy informacji o kontakcie leja kondensacyjnego z ziemią. Jeśli widzieliście to zjawisko i dysponujecie jakimiś materiałami je dokumentującymi -… pic.twitter.com/pxLVaKPLos— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 16, 2026

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