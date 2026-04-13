Zwłoki na stacji Bydgoszcz Wschód

W poniedziałek, 13 kwietnia służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o leżących na torowisku zwłokach. Na miejsce błyskawicznie skierowano odpowiednie jednostki.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, o godz. 19:04 przy ul. Inwalidów, na terenie stacji Bydgoszcz Wschód, ujawniono ciało znajdujące się na torach. W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch na dwóch torach. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.

Opóźnienia pociągów

W związku z tragicznym zdarzeniem oraz działaniami służb na miejscu pasażerowie napotkali utrudnienia. Ruch na dwóch torach został wstrzymany, a stosowny komunikat opublikowano na Portalu Pasażera.