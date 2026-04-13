Zwłoki na stacji Bydgoszcz Wschód
W poniedziałek, 13 kwietnia służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o leżących na torowisku zwłokach. Na miejsce błyskawicznie skierowano odpowiednie jednostki.
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, o godz. 19:04 przy ul. Inwalidów, na terenie stacji Bydgoszcz Wschód, ujawniono ciało znajdujące się na torach. W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch na dwóch torach. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.
Opóźnienia pociągów
W związku z tragicznym zdarzeniem oraz działaniami służb na miejscu pasażerowie napotkali utrudnienia. Ruch na dwóch torach został wstrzymany, a stosowny komunikat opublikowano na Portalu Pasażera.
- Bydgoszcz Wschód. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia
