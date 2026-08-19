Tragedia w Bydgoszczy. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę!

Aktualizacja: godz. 9:40

Pociąg, który potrącił mężczyznę należy do przewoźnika Polregio i jechał z Inowrocławia do Włocławka. Do wypadku doszło pomiędzy stacjami Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Leśna. Według najnowszych ustaleń policji, poszkodowany popełnił samobójstwo.

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Tragiczne zdarzenie rozegrało się w środę, 19 sierpnia w godzinach porannych. Niestety poszkodowany nie miał najmniejszych szans na przeżycie i zginął na miejscu.

Służby ratunkowe otrzymały informację o dramacie dokładnie o godzinie 7:22, co potwierdził w rozmowie z "Expressem Bydgoskim" oficer dyżurny lokalnej straży pożarnej. Do zderzenia doszło na 158. kilometrze linii kolejowej, tuż obok terenów należących do 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej. Ratownicy pracujący na miejscu wypadku szybko potwierdzili, że pod kołami maszyny zginął starszy mężczyzna. Od wczesnych godzin porannych trwają tam szczegółowe działania zabezpieczające obszar tragedii.

Śledczy zajmą się teraz precyzyjnym odtwarzaniem przebiegu zdarzenia.