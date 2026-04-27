Wędki były tylko przykrywką. Na bydgoskim targowisku policja odkryła nielegalny biznes

D.P
2026-04-27 18:43

Nielegalny interes na bydgoskim targowisku! 59-latek na co dzień sprzedawał sprzęt wędkarski, ale w rzeczywistości miał też „drugi biznes”. Policjanci znaleźli u niego tysiące papierosów bez akcyzy, a straty dla państwa oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych.

i

Autor: Anna Kisiel

Bydgoszcz. Policja uderza w nielegalny handel na targowisku

  • Stróże prawa zatrzymali 59-latka, który pod pozorem handlu asortymentem dla wędkarzy łamał prawo.
  • Mężczyzna oferował klientom wyroby tytoniowe pozbawione znaków akcyzowych.
  • Mundurowi przejęli blisko 12 tysięcy sztuk papierosów, a straty budżetu państwa przekroczyły 20 tysięcy złotych.
  • Handlarz musi się teraz liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Funkcjonariusze z Bydgoszczy zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który odpowie za swoje działania na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Jego nielegalna działalność doprowadziła do znacznych strat dla budżetu państwa.

Policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością ekonomiczną ustalili, że sprzedawca z targowiska może być zamieszany w handel papierosami bez wymaganych znaków akcyzy.

W czwartek, 23 kwietnia, mundurowi pojawili się na targowisku, gdzie pracował podejrzany.

- Policjanci pojechali do jego miejsca pracy. Tam potwierdzili, że 59-latek posiada wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, choć handluje zupełnie innym towarem - informuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej komendy.

Zarekwirowane tysiące papierosów. 59-latek usłyszał zarzuty

Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli 11 840 sztuk nielegalnych papierosów różnych marek. Działalność mężczyzny spowodowała straty dla Skarbu Państwa przekraczające 20 tysięcy złotych. 59-latek z Bydgoszczy został zatrzymany i usłyszał zarzuty wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

