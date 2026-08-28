Zbliża się fala zachorowań na grypę i RSV. Eksperci apelują o szczepienia przed sezonem

Spis treści Szczepienia w aptekach zyskują na popularności. Wirus RSV i grypa obnażają braki

Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych alarmują i stanowczo zachęcają polskie społeczeństwo do przyjęcia preparatów uodparniających jeszcze przed nadejściem głównej fali jesiennych infekcji. Z medycznych komunikatów jasno wynika, że optymalnym czasem na zabezpieczenie organizmu przed grypą, koronawirusem oraz patogenem RSV jest wrzesień lub październik. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala nr 1 w Lublinie, wprost odradza zwlekanie z profilaktyką, ponieważ niemożliwe jest wytypowanie tegorocznego dominującego wirusa. Jak podaje Polskie Radio, powołując się na słowa specjalisty, przyjęcie ochrony przeciwko trzem chorobom to najrozsądniejsze wyjście. „Na pewno dla osoby starszej, dla osoby ze współchorobowością podstawą jest grypa i RSV, dlatego że zakażenie RSV niestety ma tę paskudną cechę, że destabilizuje w sposób znaczny chorobę przewlekłą” – ocenił prof. Krzysztof Tomasiewicz. Lekarz dodał również, że pojedyncze incydenty zakażeń grypowych notuje się już w sierpniu, a niektóre z nich wymagają pobytu w szpitalu, co dowodzi, że patogeny uderzają znacznie szybciej niż w okolicach listopada.

Placówki apteczne na terenie całego kraju dysponują już odpowiednimi preparatami medycznymi. Polskie Radio informuje, że pacjenci mogą nabyć trójwalentny środek o nazwie Influvac, który chroni przed kluczowymi szczepami wirusa grypy. Trzeba pamiętać, że organizm potrzebuje około trzech tygodni na wytworzenie odporności lub zagwarantowanie łagodnego przebiegu infekcji, dlatego wizyty u specjalisty nie należy opóźniać. Oficjalnie szczyt sezonu chorobowego trwa od września do kwietnia, lecz środowisko medyczne podkreśla, że te ramy często ulegają przesunięciom.

Środek zapobiegający grypie jest całkowicie darmowy dla osób niepełnoletnich, pacjentów po 65. roku życia oraz kobiet spodziewających się dziecka. Obywatele w wieku od 18 do 64 lat otrzymają pięćdziesiąt procent refundacji z budżetu państwa. Dla tej grupy pacjentów szczepionka oznacza wydatek na poziomie 26,65 złotych. Dokładne informacje opisano poniżej.

Sonda Zaszczepisz dziecko przeciw grypie? Tak Nie

Szczepienia w aptekach zyskują na popularności. Wirus RSV i grypa obnażają braki

Ochrona przed wirusem RSV zyskuje rosnące grono zwolenników, do czego mocno przyczyniły się poszerzone warunki dofinansowania leków. To istotny trend, ponieważ patogen atakujący układ oddechowy stanowi poważne zagrożenie dla dzieci, przewlekle chorych i najstarszych. W Polsce można skorzystać z dwóch refundowanych środków. Jak relacjonuje Polskie Radio, od kwietnia 2025 r. pierwszy wariant jest całkowicie bezpłatny dla ciężarnych i seniorów po 65. roku życia, a dla grupy w wieku 60-64 lat zniżka wynosi 50 proc. Od października 2025 r. wprowadzono refundację kolejnego preparatu, darmowego dla obywateli od 65. roku życia i częściowo opłacanego w grupie 60-64 lat.

W okresie 2024/2025 preparat wymierzony w RSV przyjęło 71 tys. pacjentów, a w następnym sezonie wynik ten wystrzelił do 627 tysięcy iniekcji. Pozytywne efekty hojniejszego systemu zniżek rzucają się w oczy, jednak w zestawieniu z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Z kłopotem niewystarczającej liczby zaszczepionych przeciwko grypie i podobnym infekcjom mierzy się większość europejskich krajów. Środowisko medyczne i specjaliści niezmiennie apelują, aby stale poszerzać świadomość obywateli i prowadzić rzetelną kampanię edukacyjną na temat profilaktyki.