57-latek nie żyje. Policja zatrzymała jego syna

zdarzenie miało miejsce 21 marca w Bilnie

57-latek zmarł w wyniku poważnego urazu głowy

sprawą zajmuje się prokuratura

Do tragedii doszło 21 marca w Bilnie (pow. włocławski). Jak wynika z ustaleń śledczych, które przytacza TVP 3 Bydgoszcz, w domu miało dojść do kłótni syna z ojcem. 57-latek doznał poważnych obrażeń i stracił przytomność. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, jednak lekarz stwierdził zgon. - Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 57-latka był rozległy uraz głowy, który nastąpił wskutek silnego uderzenia w tę część ciała - przekazała dla TVP 3 Bydgoszcz Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Dzień po zdarzeniu wykonano czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną. Usłyszał on zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć człowieka. We wtorek (31.03) mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu od 5 lat do nawet dożywocia.

