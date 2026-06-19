Radiowóz z Florydy, alpaki i kameleony. Szykuje się niesamowite wydarzenie na plaży pod Bydgoszczą!

Radiowóz z Florydy, alpaki i pająki na plaży. W Pieczyskach rusza wielki piknik

To już 10. edycja wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać. Impreza odbędzie się 20 czerwca na plaży w Pieczyskach.

– Jak co roku organizujemy piknik charytatywny Łatwo Pomagać w Pieczyskach na plaży. Startujemy od 12 do 19, będzie można nas spotkać już w tę sobotę, czyli 20 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Będzie się działo! – zapowiada Wioletta Górska ze Stowarzyszenia Łatwo Pomagać.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na miejscu pojawią się policjanci, którzy pozwolą najmłodszym usiąść za kierownicą radiowozu i włączyć sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Nie zabraknie także funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz strażaków z Bydgoszczy. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy motoryzacji. Na plaży będzie można podziwiać motocykle, a prawdziwą gratką ma być wyjątkowy policyjny pojazd ze Stanów Zjednoczonych.

– Będzie komenda straży pożarnej z Bydgoszczy, która przywiezie swoją wielką drabinę, w której będzie można odbyć wspinaczkę do nieba. Będzie namiot, w którym będą mogły dzieci ratować maskotki w zadymieniu. Przybędzie patrol z samej Florydy, można powiedzieć, niesamowity wóz amerykański – mówi Wioletta Górska.

Egzotyczne zwierzęta, licytacje i vouchery do punktów gastronomicznych. A wszystko w szczytnym celu

Nie zabraknie także atrakcji ze świata zwierząt. Na uczestników będą czekały alpaki, psy ratownicze oraz nieco bardziej egzotyczni goście.

– Dla tych, co potrzebują większych wrażeń, będą z nami pająki, kameleony i inne straszaki – zapowiada Wioletta Górska.

Podczas pikniku odbędą się również koncerty, występy artystyczne oraz licytacje. Do wygrania będą m.in. vouchery do lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych. Na miejscu pojawi się także bogata strefa gastronomiczna. Najważniejszy jest jednak cel wydarzenia. W tym roku zbiórka prowadzona będzie nie tylko na rzecz dzieci z oddziałów onkologicznych.

– W tym roku, oprócz tego, że zbieramy pieniążki dla dzieci z onkologii, poprosiło nas wsparcie hospicjum dziecięce, żeby im też pomóc, więc nie mogliśmy być na to obojętni. I w tym roku, oprócz dzieci z onkologii bydgoskich, wspieramy dzieci z hospicjum dziecięcego – podkreśla Wioletta Górska.

Organizatorzy liczą, że jubileuszowa edycja wydarzenia przyciągnie tłumy mieszkańców regionu. Wstęp na piknik jest wolny, a każda osoba odwiedzająca imprezę będzie mogła wesprzeć prowadzoną zbiórkę. Środki zebrane podczas pikniku trafią bezpośrednio do placówek wspieranych przez organizatorów, które następnie przeznaczą je na potrzeby swoich podopiecznych.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

9