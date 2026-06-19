Radiowóz z Florydy, alpaki i kameleony. Szykuje się niesamowite wydarzenie na plaży pod Bydgoszczą!

Radiowóz z Florydy, alpaki i pająki na plaży. W Pieczyskach rusza wielki piknik
To już 10. edycja wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać. Impreza odbędzie się 20 czerwca na plaży w Pieczyskach.
– Jak co roku organizujemy piknik charytatywny Łatwo Pomagać w Pieczyskach na plaży. Startujemy od 12 do 19, będzie można nas spotkać już w tę sobotę, czyli 20 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Będzie się działo! – zapowiada Wioletta Górska ze Stowarzyszenia Łatwo Pomagać.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na miejscu pojawią się policjanci, którzy pozwolą najmłodszym usiąść za kierownicą radiowozu i włączyć sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Nie zabraknie także funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz strażaków z Bydgoszczy. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy motoryzacji. Na plaży będzie można podziwiać motocykle, a prawdziwą gratką ma być wyjątkowy policyjny pojazd ze Stanów Zjednoczonych.
– Będzie komenda straży pożarnej z Bydgoszczy, która przywiezie swoją wielką drabinę, w której będzie można odbyć wspinaczkę do nieba. Będzie namiot, w którym będą mogły dzieci ratować maskotki w zadymieniu. Przybędzie patrol z samej Florydy, można powiedzieć, niesamowity wóz amerykański – mówi Wioletta Górska.
Egzotyczne zwierzęta, licytacje i vouchery do punktów gastronomicznych. A wszystko w szczytnym celu
Nie zabraknie także atrakcji ze świata zwierząt. Na uczestników będą czekały alpaki, psy ratownicze oraz nieco bardziej egzotyczni goście.
– Dla tych, co potrzebują większych wrażeń, będą z nami pająki, kameleony i inne straszaki – zapowiada Wioletta Górska.
Podczas pikniku odbędą się również koncerty, występy artystyczne oraz licytacje. Do wygrania będą m.in. vouchery do lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych. Na miejscu pojawi się także bogata strefa gastronomiczna. Najważniejszy jest jednak cel wydarzenia. W tym roku zbiórka prowadzona będzie nie tylko na rzecz dzieci z oddziałów onkologicznych.
– W tym roku, oprócz tego, że zbieramy pieniążki dla dzieci z onkologii, poprosiło nas wsparcie hospicjum dziecięce, żeby im też pomóc, więc nie mogliśmy być na to obojętni. I w tym roku, oprócz dzieci z onkologii bydgoskich, wspieramy dzieci z hospicjum dziecięcego – podkreśla Wioletta Górska.
Organizatorzy liczą, że jubileuszowa edycja wydarzenia przyciągnie tłumy mieszkańców regionu. Wstęp na piknik jest wolny, a każda osoba odwiedzająca imprezę będzie mogła wesprzeć prowadzoną zbiórkę. Środki zebrane podczas pikniku trafią bezpośrednio do placówek wspieranych przez organizatorów, które następnie przeznaczą je na potrzeby swoich podopiecznych.