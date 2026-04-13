Zwłoki na stacji Bydgoszcz Wschód

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 13 kwietnia, na terenie bydgoskiej stacji kolejowej. Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o leżących na torowisku zwłokach w okolicach godziny 19:00. Na miejsce błyskawicznie skierowano odpowiednie formacje, aby zabezpieczyć obszar i ustalić przebieg wypadku. Od samego początku ratownicy mierzyli się z nietypową sytuacją. Gdy dotarli na stację, nie zastali tam żadnego pociągu, który mógłby potrącić ofiarę.

- Godz. 19:04, Bydgoszcz, ul. Inwalidów - na stacji Bydgoszcz Wschód ciało po dekapitacji leży na torach. Brak pociągu biorącego udział w zdarzeniu. Dwa tory są wyłączone z ruchu. Na miejscu 2 zastępy SP.

Taki komunikat przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Zagadkowy brak pociągu na miejscu tragedii

Okoliczności tego incydentu pozostają niezwykle tajemnicze, głównie z powodu braku jakiegokolwiek składu na miejscu zdarzenia. Nietypowa sytuacja sprawia, że śledczy biorą pod uwagę różne scenariusze wydarzeń. Jedna z wersji zakłada, że do śmiertelnego potrącenia doszło znacznie wcześniej, a prowadzący maszynę po prostu nie zauważył uderzenia. Niewykluczone jest również to, że ofiara znajdowała się na torach od dłuższego czasu.

Opóźnienia pociągów

Działania operacyjne służb wymusiły wstrzymanie ruchu na dwóch torach, co przełożyło się na utrudnienia dla podróżnych. Pociągi zmierzające w kierunku stacji Bydgoszcz Główna notowały opóźnienia. W sieci pojawił się oficjalny komunikat wydany przez Portal Pasażera.

- Bydgoszcz Wschód. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia

Jak podaje Portal Pasażera, zdarzenie wywołało utrudnienia komunikacyjne. Dziennikarze lokalnych serwisów podkreślają z kolei, że rejon stacji od lat boryka się z problemem nieostrożnych przechodniów. Mimo obecności bezpiecznego wiaduktu, mnóstwo osób wciąż ryzykuje życiem, skracając sobie drogę prosto przez torowisko. Zwraca na to uwagę portal bydgoszcz.tvp.pl.

- W miejscu zdarzenia znajduje się wiadukt, jednak wielu pieszych wciąż wybiera przejście na skróty - bezpośrednio przez tory między peronami. Mimo licznych apeli służb, takie zachowania nie ustają i regularnie prowadzą do niebezpiecznych sytuacji

Z informacji podanych przez portal bydgoszcz.tvp.pl wynika również, że obecnie organy ścigania prowadzą zaawansowane czynności, które mają doprowadzić do szybkiej identyfikacji zmarłej osoby oraz dokładnego odtworzenia przebiegu całego dramatu.